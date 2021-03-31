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Тренер збірної Казахстану: Всі ПЛР-тести - негативні

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Талгат Байсуфінов прокоментував ситуацію з коронавірусом у збірній Казахстану
Тренер збірної Казахстану: Всі ПЛР-тести - негативні
#Казахстан, #Україна, #ЧС-2022

Джерело - kff.kz.

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов пояснив додаткове тестування на коронавірус в Україні.

Про це розповів сам наставник.

"Ми мали якісь моменти тривоги в Казахстані. Наразі у нас інформація, що всі наші люди, які складали тести в Казахстані і по тій або іншій причині не приїхали, отримали відповіді ПЛР-тестів, вони також негативні.

Наша команда з ініціативи керівництва Казахстанської федерації футболу здала ПЛР-тести на території України. По-перше, це зроблено для особистої впевненості. По-друге, щоб не було претензій до нашої збірної і делегації. Ми вже отримали результати ПЛР-тестів - всі результати негативні, всі здорові.

Ми з повагою поставилися до України, до нас не повинно бути ніяких претензій. Ми також переживали за цей момент, але ситуація в світі така, що з цим треба змиритися, потрібно виконувати за всіма людськими нормами", - сказав Байсуфінов.

Раніше повідомлялося, що у кількох представників тренерського штабу збірної Казахстану виявили коронавірус.

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