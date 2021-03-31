Шевченко назвав завдання збірної України на матч з Казахстаном

Збірна України має перемагати Казахстан у матчі кваліфікації на ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Цей календар в три матчі був вперше, дуже важкий і напружений період. У нас практично не було можливості готувати команду. Ми зібралися в понеділок, а у вівторок вже відлетіли до Франції. Повернулися сюди, часу було дуже мало на підготовку. Кожен гравець для нас на вагу золота, але у нас достатньо виконавців на матч з Казахстаном. Перед нами стоїть завдання - тільки перемагати, іншого виходу немає.

Актуально: Україна - Казахстан: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Як гравець, я багато грав проти казахів, я знаю характер цієї команди. Вона ніколи не здасться і буде боротися до кінця. У них є завдання приїхати сюди і дати нам бій. Вони вийдуть і будуть боротися, битися і не давати нам грати. Нам потрібно реалізовувати свої моменти. Будемо проводити теорію, дивитися їх слабкі сторони і готуватися.

Я не дозволяю довго переживати і сам намагаюся скоріше забувати негативні результати. Треба дивитися і рухатися вперед, в нашій групі ще все відкрито. Треба налаштуватися і добре зіграти останній матч цього циклу", - сказав Шевченко.