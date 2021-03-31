 Агент готовий привезти Миколенка в Італію | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі
Сьогодні 08:18 1093
Без Луніна та Коноплі: Стала відома заявка збірної України на матч проти Казахстану
Сьогодні 10:59 313
Україна прийме Казахстан, Англія зіграє з Польщею. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 09:14 501
Україна - Казахстан: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022
Сьогодні 08:00 3811
Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Miami Open. LIVE
Сьогодні 01:48 1040
Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE
Сьогодні 00:34 828
Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем
Вчора 21:09 893
Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають
Вчора 20:10 627
Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022
Вчора 19:47 735
Шевченко: Про підготовку на Євро зараз немає сенсу говорити
Вчора 18:54 7192 1
Блоги
Розкішний гол Родрігеса у ворота Португалії
Розкішний гол Родрігеса у ворота Португалії Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:20 954
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол Андрій Твердохліб
Вчора 19:59 2954
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
Вчора 17:45 1176 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Вчора 17:12 1311
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
Вчора 16:53 2075
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 2185
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
29.03.2021 17:02 3484 1
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.03.2021 13:00 3510
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
29.03.2021 11:04 7763 4
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
29.03.2021 08:00 1043
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:58 2261
Мораес забив дебютний гол за збірну України
Мораес забив дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:39 615
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем Valeriy Ruchka
28.03.2021 15:13 1683
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів Андрій Твердохліб
28.03.2021 12:16 2991 1
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище Valeriy Ruchka
28.03.2021 12:08 1357
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:44 Теніс Снігур вийшла у чвертьфінал турніру в ОАЕ 9
12:34 Бокс Черкашин виграв бій зі зламаним ребром 142
12:17 Футбол Агент готовий привезти Миколенка в Італію 605
11:59 Футбол Бельгія - Білорусь 8:0. Огляд матчу 422
11:48 Баскетбол Фенербахче з Ягуповою вийшов у півфінал чемпіонату Туреччини 275
11:29 Футбол Манчестер Сіті готує трансфер Кейна 423
11:12 Футбол Збірна України обрала форму на матч проти Казахстану 644 1
10:59 Футбол Без Луніна та Коноплі: Стала відома заявка збірної України на матч проти Казахстану 313
10:48 Футбол Макаренко: Збірній України потрібен результат 393
10:31 Теніс Світоліна: Чекала боротьби від Севастової 530
10:20 Блог Розкішний гол Родрігеса у ворота Португалії 954
10:16 Хокей Бостон по булітах обіграв Нью-Джерсі, Рейнджерс переміг Вашингтон. Результати матчів НХЛ 520
09:58 Теніс Еліна Світоліна - Анастасія Севастова. Огляд матчу 527
09:46 Футбол Шевченко: Будемо чекати Коноплянку на Євро-2020 590
09:30 Баскетбол Денвер переміг Філадельфію, Кліпперс поступилися Орландо. Результат матчу НБА 519
09:14 Футбол Україна прийме Казахстан, Англія зіграє з Польщею. Розклад матчів відбору до ЧС-2022 501
09:11 ЄВРО 2021 з бадмінтону В Україну приїдуть 250 найкращих європейських гравців 595
08:57 Футбол Люксембург - Португалія 1:3. Огляд матчу 765
08:48 Теніс Стала відома суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Маямі 965
08:34 Баскетбол Лень набрав 10 очок у матчі Вашингтона проти Шарлотт 684
08:18 Теніс Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі 1093
08:00 Футбол Україна - Казахстан: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 3811
02:46 Футбол Україна - Казахстан: онлайн-трансляція 5045
01:48 Пряма трансляція Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Miami Open. LIVE 1040
00:34 Пряма трансляція Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE 828

Агент готовий привезти Миколенка в Італію

Сьогодні 12:17 605 0
Сергій Серебренников прокоментував перспективи Віталія Миколенка
Агент готовий привезти Миколенка в Італію
#Миколенко

Джерело - sport.ua.

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко цікавий багатьом клубам.

Про це розповів агент Сергій Серебренников.

"Миколенко зараз цікавий багатьом клубам. Все тому, що він дуже молодий футболіст, але вже має досвід виступів в Лізі чемпіонів і в національній збірній. З моєї точки зору, він дійсно може грати де завгодно. До нього багато інтересу, але, чесно кажучи, поки немає ніякої конкретики.

Актуально: Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті

Перш за все, я вважаю, що англійська Прем'єр-ліга - це кращий крок у кар'єрі, ніж Серія А, особливо для таких гравців, як Миколенко. Ми говоримо про хлопця з чудовими якостями, але який повинен ще багато чому навчитися тактично і психологічно, і Італія чудово підходить для цього. Мені подобається займатися футболом в Італії, тому що для молоді це схоже на тренінг. Я особисто із задоволенням допоможу привезти Миколенка в Італію.

Інтерес Наполі, Інтера і Мілана? Це все відмінні клуби, і у Миколенка є якості, щоб грати в кожному з них, але поки рано про щось говорити", - сказав Серебренников.

Раніше, Шевченко відреагував на помилку Миколенка.

Коментарі ()