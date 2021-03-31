Агент готовий привезти Миколенка в Італію

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко цікавий багатьом клубам.

Про це розповів агент Сергій Серебренников.

"Миколенко зараз цікавий багатьом клубам. Все тому, що він дуже молодий футболіст, але вже має досвід виступів в Лізі чемпіонів і в національній збірній. З моєї точки зору, він дійсно може грати де завгодно. До нього багато інтересу, але, чесно кажучи, поки немає ніякої конкретики.

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Перш за все, я вважаю, що англійська Прем'єр-ліга - це кращий крок у кар'єрі, ніж Серія А, особливо для таких гравців, як Миколенко. Ми говоримо про хлопця з чудовими якостями, але який повинен ще багато чому навчитися тактично і психологічно, і Італія чудово підходить для цього. Мені подобається займатися футболом в Італії, тому що для молоді це схоже на тренінг. Я особисто із задоволенням допоможу привезти Миколенка в Італію.

Інтерес Наполі, Інтера і Мілана? Це все відмінні клуби, і у Миколенка є якості, щоб грати в кожному з них, але поки рано про щось говорити", - сказав Серебренников.