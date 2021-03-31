Макаренко: Збірній України потрібен результат

Захисник збірної України Євген Макаренко поділився очікуваннями від матчу відбору на ЧС-2022 проти збірної Казахстану.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми подивилися відео, концентрували увагу на нашій грі проти Фінляндії та Франції, розібрали хороші моменти і помилки. Також трохи подивилися Казахстан, гра буде непроста. Зараз всі команди вміють добре оборонятися і тікати у контратаки.

Актуально: Україна - Казахстан: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

В першу чергу, нам треба на свою гру звернути увагу, зробити висновки після Фінляндії, грати трохи агресивніше попереду. В першу чергу, нам потрібен результат", — розповів Макаренко.