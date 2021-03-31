Шевченко: Будемо чекати Коноплянку на Євро-2020

Наставник збірної України Андрій Шевченко відреагував на травму хавбека Євгена Коноплянки, який ризикує пропустити залишок сезону і Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Побажаємо Коноплянці одужання. Сподіваємося, він підготується до фінальної частини Євро. Ми будемо цього чекати. Цей календар - три гри. Це напружений і важкий період. Було мало часу підготувати команду. Кожен гравець, особливо попереду, на вагу золота, і не хотілося втрачати Коноплянку.

Але у нас достатньо виконавців. Нам потрібна тільки перемога. Іншого виходу немає - будемо перемагати", - сказав Шевченко.