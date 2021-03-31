Україна прийме Казахстан, Англія зіграє з Польщею. Розклад матчів відбору до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 березня, відбудуться матчі третього туру відбіркового етапу на чемпіонат світу-2022.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 31 березня
Група J
19:00 Вірменія - Румунія
21:45 Німеччина - Північна Македонія
21:45 Ліхтенштейн - Ісландія
Група F
21:45 Австрія - Данія
21:45 Шотландія - Фарерські острови
21:45 - Молдова - Ізраїль
Група I
21:45 Англія - Польща
21:45 Андорра - Угорщина
21:45 Сан-Марино - Албанія
Група D
21:45 Україна - Казахстан
21:45 Боснія і Герцеговина - Франція
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Група В
21:45 Греція - Грузія
21:45 Іспанія - Косово
Група С
21:45 Литва - Італія
21:45 Північна Ірландія - Болгарія