Україна - Казахстан 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Збірна України втрачає перемогу над Казахстаном!

90' Тимчик заробив останній кутовий у цьому матчі!

90' Довбик класно прибрав суперника, і пробив по воротах, але Покатілов відбив цей удар.

90' Марлос отримав також жовту картку за неспортивну поведінку.

90' Покатілов отримав жовту картку за затримку часу.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Зінченко зривав контратаку у наступному епізоді, за що отримав жовту картку.

90' Малий притримував Добвика у штрафному майданчику, але свисток судді промовчав.

89' Заміна від збірної Казахстану: замість Нургалієва гру продовжить Тунгишбаев.

88' Заміна відбулася у складі збірної України: замість Олександра Караваєва на поле вийшов Олександр Тимчик.

87' Маліновський пробивав зі штрафного, але влучив у стінку українець.

86' Яремчук упав перед штрафним майданчиком суперника. Небезпечний стандарт на користь збірної України.

84' Зубков виконував простріл з лівого флангу, але засильним вийшов цей пас.

83' Марлос пробивав з дальньої дистанції, але Покатілов забрав м'яч у руки.

81' Заміна у складі збірної України: замість Миколи Шапаренка на поле вийшов Артем Довбик. Дебют для нападника Дніпра-1.

80' Марлос виконував дальню передачу у штрафний майданчик, але Покатілов вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

78' Марлос пішов у обіграш декількох суперників і заробив штрафний у центрі поля.

76' Михайліченко виконував подачу зліва, але Яремчук у падінні не влучив по м'ячу.

74' Маліновський намагався пробити після кутового, але його удар заблокували.

73' Зінченко виконував подачу з флангу, але захисники вибили м'яч на кутовий.

71' Відмінним розрізним пасом Маліновський знайшов у штрафному суперника Зубоква, який пробив низом, але Покатілов ногами зміг відбити м'яч в сторону. Ще один момент наша збірна марнує.

70' Карімов грубо у підкаті зіграв проти Матвієнка. Ще одна жовта для гравця з Казахстану.

68' Маліновський намагався завдати удар, але Малий вибив м'яч подалі перед пострілом українця.

67' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Сидорчука та Мораеса на полі з'явилися Марлос та Зубков.

66' Розгортали українці шивдку атаку, але неточний пас Мораеса зіпсував усю динаміку.

64' Чимало браку в діях українців в останні хвилини. Немає тієї впевненості в гравців збірної України, що була на початку тайму.

62' Вороговський зачепив Зінченка, який втікав у контратаку. Жовта для гравця гостьової команди.

60' Заміна у складі збірної Казахстану: замість Аімбетова на поле вийшов Карімов.

59' Гол! Збірна Казахстану забиває! Мужиков отримав класну передачу перед штрафним майданчиком і поклав м'яч у дальній кут.

58' Зінченко класно закинув у штрафний майданчик на Мораеса, Жуніор у боротьбі пробивав, але влучив у голкіпера.

57' Караваєв намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але послизнувся ураїнець і в підсумку м'яч полетів вище воріт.

55' Яремчук виконував простріл у центр, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

53' Аімбетов намагався обіграти Кривцова, але Сидорчук підстрахував центрального захисника.

51' Контролює м'яч збірна України, але в атаку наші гравці не особливо поспішають.

49' Дальній пас виконував Бистров в штрафну на Аімбетова, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з двома захисниками.

47' Потрійна заміна від збірної Казахстану: замість Тагибергена, Досмагамбетова та Абікена на поле вийшли Оразов, Бистров та Вороговський.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується! Збірна України мінімально веде у рахунку в матчі з Казахстаном.

43' Мужиков сзаду налетів на Кривцова, за що суддя нагородив його "гірчичником".

42' Пробивав по воротах головою Маліновський після навісу від Михайліченка, але м'яч пішов вище поперечини.

40' Зінченко класно прорвався у штрафний майданчик і пробивав у дальній кут, але м'яч пішов поруч зі штангою.

38' Абікен відверто збивав Яремчука в центрі поля, зриваючи контратаку. Жовту картку порушнику показав арбітр.

36' Маліновський пробивав у дальній кут, голкіпер потягнув цей удар, а добивання Кривцова по порожнім воротам виявилося невдалим.

35' Малий грубо збив Зінченка недалеко від власних воріт. Суддя обмежився усним попередженням.

33' Караваєв проривався по флангу, після чого виконав простріл на Яремчука, але удар Романа пішов у руки голкіпера.

32' Діагональний пас виконував Сидорчук на правий фланг, куди забігав Караваєв, але не зміг він зберегти м'яч в межах поля.

30' Зінченко прострілював на Яремчука, але Роман не влучив по воротам ударом в дотик.

28' Михайліченко намагався виконати подачу на дальню штангу, але м'яч вийшов за межі поля.

26' З флангу змістився Михайліченко в штрафну суперника, але ось віддати точну передачу йому в підкаті не дозволив Досмагамбетов.

24' Міг вискакувати на воротам суперника Аімбетов після закидання від Абікена, але Трубін на виході виявився першим на м'ячі.

22' Продовжує після забитого голу Україна контролювати м'яч, Казахстан особливо не змінює свою модель гри.

20' ГООООЛ! Україна виходить вперед! Перехопив м'яч на чужій половині поля Зінченко, пройшов до штрафної і віддав вперед на Яремчука, який красивим обвідним ударом відправив м'яч у сітку воріт.

19' Чимало Україна контролює м'яч, але до гостроти справа поки не доходить.

17' З кута поля навісив Маліновський на ближню штангу, але тут Мораес пробив з розвороту повз ворота.

15' Валіулін збив Караваєва у штрафному майданчику, але арбітр вказав на кутовий.

13' Зінченко класно вивів Мораеса на ударну позицію, Жуніор пробив, але м'яч пішов повз ворота.

12' Мужиков пробивав з-за меж штрафного майданчика, але вище воріт полетів м'яч.

11' М'яко закинув Зінченко в штрафну, куди вбігав Караваєв, але пробити йому не дозволив Досмагамбетов.

9' Матвієнко обрізався перед своїм штрафним майданчиком, але досить швидко виправив свою помилку.

7' Намагається швидко збірна України виходити в атаку, але поки до загострення не доходить.

6' Пробив Маліновський з штрафного, але українець влучив у стінку, після чого м'яч полетів до голкіпера гостей.

5' Аліп грубо наступив на ногу Маліновському. Жовта картка для гравця збірної Казахстану.

4' Михайліченко виконував подачу у штрафному майданчику, але Яремчук у боротьбі пробив не надто точно.

2' Маліновський намагався віддати пас у розріз на Мораеса, але його передачу перехопили.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн України!

Лунає гімн Казахстану.

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, гімн України перед матчем з Казахстаном виконає Огнєвіч.

Раніше визначився, який коментатор працюватиме на матчі Україна - Казахстан.

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України прийматиме Казахстан в рамках третього туру відбіркового етапу на чемпіонат світу.

Матч відбудеться у середу, 31 березня, на НСК Олімпійський. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.