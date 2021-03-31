Україна - Казахстан 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Тепер лунає гімн України!

Лунає гімн Казахстану.

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, гімн України перед матчем з Казахстаном виконає Огнєвіч.

Раніше визначився, який коментатор працюватиме на матчі Україна - Казахстан.

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України прийматиме Казахстан в рамках третього туру відбіркового етапу на чемпіонат світу.

Матч відбудеться у середу, 31 березня, на НСК Олімпійський. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.