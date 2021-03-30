Шевченко: Складно розраховувати, що Україна завжди буде на Євро або чемпіонаті світу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спокійно сприйняв те, що команду рішенням УЄФА і Спортивного арбітражного суду відправили до Дивізіону B Ліги націй.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми все зробили правильно, нашої провини тут немає. Стали заручниками ситуації і будемо грати там, де повинні. Я не думаю, що це багато що змінить. Головні турніри - чемпіонат Європи і чемпіонат світу, а також відбори. Якщо ми до цього готові, якщо потрапляємо на Євро або ЧС, то це успішний рік.

Розраховувати, що ми завжди будемо це робити, це важко. І той же турнір, Ліга націй, вона дає ще шанс, якщо не потрапив через відбір, то можна звідти. І цей шанс потрібно теж розглядати", - сказав Шевченко.