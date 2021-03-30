Гол Родрігеса не допоміг Люксембургу уникнути поразки, Бельгія знищила Білорусь. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Нападник Динамо забив гол у ворота Португалії

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулося вісім матчів.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 30 березня

Група А

Люксембург - Португалія 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Родрігес, 1:1 - 45+2 Діогу, 1:2 - 51 Роналду, 1:3 - 80 Пальїнья

Група E

Бельгія - Білорусь 8:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 14 Бачуай, 2:0 - 17 Ванакен, 3:0 - 38 Троссард, 4:0 - 42 Доку, 5:0 - 49 Прат, 6:0 - 70 Бентеке, 7:0 - 76 Троссард, 8:0 - 89 Ванакен

Вельс - Чехія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Джеймс

Група G

Гібралтар - Нідерланди 0:7 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Бергхюйс, 0:2 - 55 Де Йонг, 0:3 - 61 Депай, 0:4 - 62 Вейналдум, 0:5 - 64 Мален, 0:6 - 85 Ван де Бек, 0:7 - 88 Депай

Туреччина - Латвія 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Караман, 2:0 - 33 Чалханоглу, 2:1 - 35 Савалніекс, 3:1 - 52 Їлмаз, 3:2 - 58 Улдрікіс, 3:3 - 79 Ікаунієкс

Чорногорія - Норвегія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Сарлот

Група Н

Словаччина - Росія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Шкріняр, 1:1 - 72 Фернандеш, 2:1 - 74 Мак

Хорватія - Мальта 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Перішич, 2:0 - 76 Модрич (пен), 3:0 - 90 Брекало

Раніше, Сербія та Кіпр здобули перемоги у кваліфікації ЧС-2022.