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Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають

Сьогодні 20:10 228 0
Українець - про можливу зміну клубу
Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають
#Реал, #Лунін

Джерело - Чемпіон.

Український страж воріт Реала Андрій Лунін не проти змінити команду в пошуках ігрової практики.

Про це заявив сам футболіст.

"Думаю, всім зрозуміла ситуація, і для мене вона зрозуміла. Є певні думки, подивимося, що вийде. В цілому, в цьому клубі неможливо бути незадоволеним. Бракує тільки ігрової практики. У плані тренувань і розвитку - я задоволений. Клуб задоволений, а також тренери. Не все залежить тільки від тебе, але я роблю все, що я повинен робити. Свою справу я роблю, а рішення приймати тренеру.

Оренда? Коли ти рік не граєш, то виникають думки. Подивимося ближче до літа. У мене контракт з Реалом, і повинні обидві сторони йти в одному напрямку. Якщо і я, і клуб, і тренер вирішимо, що мені потрібно піти на рік-два...І піти так, щоб завжди грати, а потім повернутися і конкурувати в Реалі, то так і буде.

Якщо клуб вирішує, що мені будуть давати більше часу, то я залишуся. Я не рвуся в якийсь інший клуб. У мене мрія - грати в Реалі. А через якийсь спосіб - залишитися в команді або через оренду, але в кінці шляху я хочу бути в Реалі. Намагаюся йти до своєї мрії", - зазначив Лунін.

Раніше, Реал може віддати Луніна в оренду.

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