Лемпард може очолити молодіжну збірну Англії

Англійці поступилися у двох перших матчах групового етапу

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник лондонського Челсі Френк Лемпард став кандидатом на посаду нового головного тренера молодіжної збірної Англії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ейді Бутройд буде звільнений через невдалий виступ команди на молодіжному чемпіонаті Європи, де англійці поступилися у двох перших матчах групового етапу. Леви програли Швейцарії (0:1) та Португалії (0:2).

Нагадаємо, Лемпард очолював Челсі з літа 2019 року по січень 2021-го, його змінив німецький фахівець Томас Тухель. На цей час лондонці займають четверту позицію у турнірній таблиці АПЛ (29 поєдинків, 51 заліковий пункт).

Раніше, Лемпард може очолити Селтік.