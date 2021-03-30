Сидорчук: З Фінляндією були 80 хвилин хорошої гри

Поєдинок відбору на ЧС-2022 з Фінляндії у гравців збірної України залишив певний негатив.

Про це заявив півзахисник українців Сергій Сидорчук.

"Зрозуміло, що після таких ігор в той же день і на наступний ще є залишки якогось негативу. Але на наступний день тренерський штаб нас зібрав, показав теорію, помилки, тих 10-12 хвилин, які були не дуже добрими. Але головний наголос було зроблено на те, що до цього були 78-80 хвилин якісного футболу і хорошої гри. Я думаю, що всі сприйняли це позитивно.

Що стосується Віталія та Іллі, то вони молоді хлопці, і помилки - це частина футболу. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Я думаю, все буде нормально. Я думаю, ви бачили те, яку кількість підтримки їм надала футбольна громадськість України", - зазначив Сидорчук.