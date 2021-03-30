Іванісеня та Абу-Ханна не хочуть продовжувати контракти із Зорею

Джерело - Циганик LIVE.
Гравці Зорі Дмитро Іванісеня і Джоель Абу-Ханна відхилили пропозицію продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
Луганський клуб пропонує продовжити угоди на поточних умовах, але футболістів це не влаштовує.
Відзначимо, що влітку також закінчується угода з Зорею у ще одного основного гравця - Владлена Юрченка.
У цьому сезоні Іванісеня зіграв 21 матч за Зорю і забив 6 голів. На рахунку Абу-Ханни також 21 поєдинок у всіх турнірах.
Нагадаємо, Скрипник готується до спекотної кінцівки сезону в УПЛ.