Іванісеня та Абу-Ханна не хочуть продовжувати контракти із Зорею

Гравці хочуть отримувати більшу зарплату

Джерело - Циганик LIVE.

Гравці Зорі Дмитро Іванісеня і Джоель Абу-Ханна відхилили пропозицію продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Луганський клуб пропонує продовжити угоди на поточних умовах, але футболістів це не влаштовує.

Відзначимо, що влітку також закінчується угода з Зорею у ще одного основного гравця - Владлена Юрченка.

У цьому сезоні Іванісеня зіграв 21 матч за Зорю і забив 6 голів. На рахунку Абу-Ханни також 21 поєдинок у всіх турнірах.

Нагадаємо, Скрипник готується до спекотної кінцівки сезону в УПЛ.