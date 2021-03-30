Ібрагімович отримав травму у збірній Швеції

Форвард не зміг закінчити тренування

Нападник Мілана Златан Ібрагімович отримав пошкодження в розташуванні збірної Швеції.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Відзначається, що форвард покинув тренування через 15 хвилин після його початку. Таким чином, Ібрагімович, швидше за все, пропустить найближчий матч збірної Швеції проти Естонії, який відбудеться 31 березня.

Нагадаємо, Ібрагімович зіграв за збірну Швеції в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Грузії (1:0) після 5-річної перерви. Він став найстаршим гравцем в історії команди.