 Ібрагімович отримав травму у збірній Швеції | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна перемогла Квітову та вийшла до 1/4 турніру в Маямі
Вчора 20:31 2496
Шевченко: Казахстан грає другим номером
Сьогодні 18:23 117
Волков включений до Зали слави ФІБА
Сьогодні 17:09 472
Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону
Сьогодні 16:14 290
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Сьогодні 11:44 6774 5
У Росії засудили українського футболіста до 12 років ув'язнення
Сьогодні 10:59 3408 1
Мораес відреагував на дебютний гол за збірну України
Сьогодні 10:45 1401
Визначилась наступна суперниця Світоліної на турнірі у Маямі
Сьогодні 09:16 5334
Люксембург зіграє з Португалією, Білорусь прийме Бельгію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 08:55 849
Агуеро покине Манчестер Сіті по завершенню сезону
Вчора 22:51 710
Блоги
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:45 328
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:12 271
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:53 491
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 1993
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
Вчора 17:02 3341 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:40 Футбол Іванісеня та Абу-Ханна не хочуть продовжувати контракти із Зорею 95
18:23 Футбол Шевченко: Казахстан грає другим номером 117
18:08 Футбол Коноплянка пропустить матч зі збірною Казахстану через травму 156
17:55 Баскетбол НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року 201
17:45 Блог Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською 331
17:40 Футбол Ібрагімович отримав травму у збірній Швеції 277
17:24 Бокс Бій Хейні - Лінарес перенесли на 29 травня 372
17:12 Блог Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи 275
17:09 Баскетбол Волков включений до Зали слави ФІБА 472
16:54 Футбол Відома заявка збірної Казахстану на матч з Україною 541
16:53 Блог Зірковий бразилець підтримав Миколенка 501
16:40 Гімнастика Верняєв не увійшов до заявки збірної України на чемпіонат Європи 629
16:27 Футбол Барселона зацікавилася захисником Фламенго 418
16:14 ЄВРО 2021 з бадмінтону Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону 290
15:54 Футбол Караваєв: Повинні доводити силу збірної України 497
15:41 Футбол Ексзірка Шахтаря стане футбольним коментатором 1045
15:26 Футбол Куман ухвали рішення щодо трансферу Агуеро 796
15:12 Футбол Буряк: Рівень збірної Казахстану вищий за Фінляндію 1021
14:55 Футбол Англія - Польща: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 642
14:44 Футбол Матч Олександрія - Динамо може відбутися з глядачами 549
14:31 Футбол Агент запропонував турецькому клубу підписати Караваєва 821
14:14 Футбол Голанд влітку хоче покинути Боруссію 1032
13:57 Футбол Це схема Коломойського – Мандзюк про борги Дніпра 1214 1
13:45 Футбол Федецький: Тимощук – патріот України 1743 2
13:32 Футбол Інтер представив нову емблему клубу 903

Ібрагімович отримав травму у збірній Швеції

Сьогодні 17:40 277 0
Форвард не зміг закінчити тренування
Ібрагімович отримав травму у збірній Швеції
#Ібрагімович, #Швеція

Джерело - sport.ua.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович отримав пошкодження в розташуванні збірної Швеції.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Відзначається, що форвард покинув тренування через 15 хвилин після його початку. Таким чином, Ібрагімович, швидше за все, пропустить найближчий матч збірної Швеції проти Естонії, який відбудеться 31 березня.

Нагадаємо, Ібрагімович зіграв за збірну Швеції в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Грузії (1:0) після 5-річної перерви. Він став найстаршим гравцем в історії команди.

Коментарі ()