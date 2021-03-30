Агент запропонував турецькому клубу підписати Караваєва

Олександр Караваєв може змінити клуб

Агент гравця київського Динамо Олександра Караваєва Вадим Шаблій запропонував футболіста Трабзонспору.

Про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.

Клуб наразі перебуває у пошуках правого захисника, і менеджмент повідомив головному тренеру Абдуллі Авчі, що можна провести таку операцію, так як українці добре адаптуються в Туреччині.

Наставник турецької команди поки пропозицію не прийняв.

У 2017 році Караваєв вже виступав в Турецькій Суперлізі. Він провів 6 матчів за Фенербахче

У поточному сезоні гравець взяв участь в 16 іграх в УПЛ, в яких двічі забив і віддав 1 ассист.