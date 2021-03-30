 Суркіс підтримав Миколенка після матчу з Фінляндією | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна перемогла Квітову та вийшла до 1/4 турніру в Маямі
Вчора 20:31 2210
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Сьогодні 11:44 4550 1
Люксембург зіграє з Португалією, Білорусь прийме Бельгію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 08:55 486
Агуеро покине Манчестер Сіті по завершенню сезону
Вчора 22:51 601
Арум назвав дату наступного бою Ломаченка
Вчора 17:41 10790
Зінченко звернувся до уболівальників після матчу з Фінляндією
Вчора 11:18 5815
Тренер збірної Фінляндії оцінив нічию з Україною
Вчора 09:57 4730
Шевченко: Незадоволений останніми хвилинами збірної України
Вчора 09:43 4104 1
Шевченко відреагував на помилку Миколенка
Вчора 08:56 6181
Україна - Фінляндія 1:1. Огляд матчу
Вчора 08:45 3393 1
Блоги
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 1672
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
Вчора 17:02 3199 1
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 3271
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
Вчора 11:04 6879 2
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
Вчора 08:00 971
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:58 2115
Мораес забив дебютний гол за збірну України
Мораес забив дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:39 568
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем Valeriy Ruchka
28.03.2021 15:13 1641
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів Андрій Твердохліб
28.03.2021 12:16 2954 1
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище Valeriy Ruchka
28.03.2021 12:08 1307
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Valeriy Ruchka
27.03.2021 13:13 924
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця Valeriy Ruchka
27.03.2021 11:18 3368 1
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону Valeriy Ruchka
27.03.2021 10:06 2487
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год Андрій Твердохліб
26.03.2021 14:06 5472
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування Андрій Твердохліб
26.03.2021 13:37 1192
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:44 Футбол Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 4550 1
11:42 Блог Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії 1682
11:29 Футбол Суркіс підтримав Миколенка після матчу з Фінляндією 811
11:14 Футбол Інтер та Ювентус поборються за Агуеро 200
10:59 Футбол У Росії засудили українського футболіста до 12 років ув'язнення 1606 1
10:45 Футбол Мораес відреагував на дебютний гол за збірну України 651
10:30 Футбол Підніми голову - ексгравець Дніпра підтримав Миколенка 826
10:14 Бокс Мельник буде битися за титул WBC Silver 416
09:59 Футбол Роналду визначиться зі своїм майбутнім до травня 554
09:46 Хокей Торонто дотиснув Едмонтон, Вінніпег розгромив Калгарі. Результати матчів НХЛ 386
09:29 Баскетбол Голден Стейт розбірався з Чикаго, перемоги Брукліна та Кліпперс. Результати матчів НБА 456
09:16 Теніс Визначилась наступна суперниця Світоліної на турнірі у Маямі 4074
08:55 Футбол Люксембург зіграє з Португалією, Білорусь прийме Бельгію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022 486
08:44 Баскетбол Оклахома з 16 очками Михайлюка поступилася Далласу 506
08:25 Баскетбол Лень набрав 7 очок у матчі Вашингтона проти Індіани 540
08:11 Теніс Світоліна: Квітова грала неймовірно 883
29 Березня 2021
23:56 ММА Клімас - про перехід Усика в UFC: Можливо, це і здійсниться 2171
23:38 Футбол Манчестер Сіті встановить статую на честь Агуеро 2270
23:24 Футбол Манчіні встановив черговий рекорд зі збірною Італії 2352
23:05 Бокс Холіфілд натякнув, що Тайсон відмовився від бою 2257
22:51 Футбол Агуеро покине Манчестер Сіті по завершенню сезону 601
22:39 Футбол Лопес: Багато чому навчився у Ломаченка, так що пішов ти, Лома, але спасибі 613
22:25 Футбол Миколенко покинув розташування збірної України 3942
22:12 Футбол Шахтар хоче купити захисника Інтернасьоналя за 6 млн євро 2502
21:58 Теніс Еліна Світоліна - Петра Квітова: огляд матчу 2742

Суркіс підтримав Миколенка після матчу з Фінляндією

Сьогодні 11:29 811 0
Суркіс підтримав Миколенка після матчу з Фінляндією
#Суркіс, #Миколенко, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Віталій Миколенко після матчу з Фінляндією отримав підтримку від гравців національної команди, а також від президента Динамо Ігоря Суркіса.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик

"Те, що відбулося вчора, – це просто нещастя. Але це нещастя, яке повинно мотивувати. Я хочу дуже сильно підтримати Миколенка. Я йому вчора написав смс, висловив свою підтримку. Він мені відповів, подякував.

Актуально: Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті

Я знаю, що президент Динамо з ним спілкувався, і так само висловив йому свою підтримку. І всі футболісти збірної", – сказав Циганик.

Раніше, Шевченко відреагував на помилку Миколенка.

Коментарі ()