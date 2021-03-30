Суркіс підтримав Миколенка після матчу з Фінляндією

Захисник збірної України Віталій Миколенко після матчу з Фінляндією отримав підтримку від гравців національної команди, а також від президента Динамо Ігоря Суркіса.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик

"Те, що відбулося вчора, – це просто нещастя. Але це нещастя, яке повинно мотивувати. Я хочу дуже сильно підтримати Миколенка. Я йому вчора написав смс, висловив свою підтримку. Він мені відповів, подякував.

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Я знаю, що президент Динамо з ним спілкувався, і так само висловив йому свою підтримку. І всі футболісти збірної", – сказав Циганик.