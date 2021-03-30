У Росії засудили українського футболіста до 12 років ув'язнення

У Росії відхилили апеляцію українського ексфутболіста Василенка

Колишній український футболіст Василь Василенко отримав 12 років ув'язнення в російській колонії за шпигунство для Укроборонпрому.

Про це повідомляє ФСБ Росії.

Вчора, 29 березня, апеляційний суд залишив незмінним вирок московського міського суду щодо українського ексфутболіста Василенка, який був оголошений в грудні 2020 року, і тепер він вступив в законну силу.

Його засудили на 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві.

Повідомляється, що Василенко збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії.

Відзначимо, що Василенка заарештували у Москві в жовтні 2019 року. Тоді його звинуватили в незаконному переміщенні через кордон заборонених речовин. У липні 2020 року було оголошено, що ФСБ встановила причетність ексфутболіста до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство). До останнього часу Василенко перебував у СІЗО.

Нагадаємо, Василенко з 1992 року по 2001 рік грав у захисті у таких українських футбольних командах як Таврія (Новотроїцьке), Торпедо (Мелітополь) і Дружба (Бердянськ).