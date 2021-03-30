Роналду визначиться зі своїм майбутнім до травня

Кріштіану Роналду може залишитися у Ювентусі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду визначиться зі своїм майбутнім до кінця цього сезону.

Про це повідомляє Football Italia.

Португалець вирішить, чи залишиться він в клубі, до травня. 36-річний форвард планує зустрітися з президентом Ювентуса Андреа Аньєллі і спортивним директором Фабіо Паратічі, щоб оголосити про своє рішення.

Такий термін був встановлений клубом, який хоче точно знати про наміри Роналду під час планування літнього трансферного вікна. Якщо гравець вирішить піти, у Ювентуса буде більше можливостей здійснювати великі угоди. При цьому зараз більш вірогідним здається варіант, при якому Роналду залишиться в італійському клубі.

Реалу, ПСЖ і Манчестер Юнайтед буде складно підписати контракт з Роналду через наслідки кризи, викликаної пандемією коронавіруса.

У цьому сезоні португалець забив 23 голи в 24 матчах Серії А.

Раніше, у Ювентусі відреагували на чутки про відхід Роналду.