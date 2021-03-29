Джерело - TMZSports.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес став сильнішим за рахунок знань, які він отримав від Василя Ломаченка.
Про це він розповів порталу TMZSports.
"Я став сильнішим багато в чому через опозицію і обсяг знань, які я отримав від Ломаченка. Я виношу уроки з усіх своїх боїв, так і проти Ломаченка. Я багато чому навчився", - заявив боксер.
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"Ми вже знали, чим будемо займатися в тренувальному таборі і в поєдинку, але є хороші речі, які я у нього взяв і додав собі. Так що спасибі, Лома. Пішов ти, але спасибі", - сказав Лопес.