Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі подякував Василю Ломаченку за уроки, які він виніс з їх бою

Джерело - TMZSports.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес став сильнішим за рахунок знань, які він отримав від Василя Ломаченка.

Про це він розповів порталу TMZSports.

"Я став сильнішим багато в чому через опозицію і обсяг знань, які я отримав від Ломаченка. Я виношу уроки з усіх своїх боїв, так і проти Ломаченка. Я багато чому навчився", - заявив боксер.

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"Ми вже знали, чим будемо займатися в тренувальному таборі і в поєдинку, але є хороші речі, які я у нього взяв і додав собі. Так що спасибі, Лома. Пішов ти, але спасибі", - сказав Лопес.

Раніше чемпіон світу відмовився битися з Ломаченком.