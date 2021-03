Голкіпер Динамо Денис Бойко не входить у список пріоритетних варіантів АЕКа на позицію воротаря.

Про це повідомляє грецький журналіст Янніс Хоріанопулос.

#DynamoKyiv Denys Boyko is not #AEK Athens first choice for GK