У казахстанській федерації футболу заперечують спалах коронавірусу

Джерело - baigenews.
Інформація про спалах коронавірусу в розсташуванні збірної Казахстану напередодні матчу з Україною виявилася неправдивою.
Про це заявив керівник пресслужби казахстанської федерації футболу Ермухамед Маулен.
"До матчу з Францією Сергій Калюбін захворів. Не коронавірусом, просто застудився. А Максим Шауберт взагалі відпросився тиждень тому за сімейними обставинами", - сказав Маулен.
Нагадаємо, визначились арбітри матчу Україна – Казахстан.
Матч Україна - Казахстан відбудеться 31 березня на НСК Олімпійський.