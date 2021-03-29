У казахстанській федерації футболу заперечують спалах коронавірусу

Інформація про спалах коронавірусу в розсташуванні збірної Казахстану напередодні матчу з Україною виявилася неправдивою.

Про це заявив керівник пресслужби казахстанської федерації футболу Ермухамед Маулен.

"До матчу з Францією Сергій Калюбін захворів. Не коронавірусом, просто застудився. А Максим Шауберт взагалі відпросився тиждень тому за сімейними обставинами", - сказав Маулен.