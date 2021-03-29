Леоненко знайшов винуватця у пропущеному голі збірної України

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний винний у пропущеному голі національної команди в матчі проти Фінляндії.

Про це розповів ексгравець збірної України Віктор Леоненко.

"Якщо ти атакуєш без поспіху, контролюючи м'яч, то потрібно або виконувати, або чекати помилки суперника. А так кожен робив по сто передач, які встигали перекривати. Кожен робив дуже багато дотиків до м'яча.

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Нашим футболістам незручно і незвично грати занадто швидко. Миколенко повинен запам'ятати свою помилку на все життя. Куди він побіг? Але взагалі в тому епізоді винен Забарний. Він, по суті, "сплавив" Миколенка тим, що віддавав передачу зовнішньою стороною стопи", – сказав Леоненко в ефірі телеканалу Футбол 1.