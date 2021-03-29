УЄФА пояснила відсутність VAR на матчах відбору на ЧС-2022

УЄФА пояснила, чому на матчах кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року в Європі не використовується система VAR.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"У 2019 УЄФА запропонував ФІФА запровадити VAR в цьому відбірковому турнірі. Вплив пандемії на операційні і логістичні можливості змусило УЄФА відкласти впровадження VAR на груповому етапі Ліги Європи до сезону-2021/22 замість запуску з сезону-2020/21, а також відкликати пропозицію про впровадження VAR в матчах кваліфікації ЧС-2022 в Європі.

Актуально: У Роналду вкрали переможний гол

Восени 2020 року VAR також не використовувався груповому етапі Ліги націй, і, отже, до теперішнього часу система ніколи не використовувалася в матчах групового етапу збірних на стадії кваліфікації", - йдеться в повідомленні.