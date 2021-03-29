 Уболівальники вибрали найкращого гравця збірної України у матчі з Фінляндією | Футбол | Champion.com.ua
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Уболівальники вибрали найкращого гравця збірної України у матчі з Фінляндією

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Став відомий найкращий гравець збірної України
Уболівальники вибрали найкращого гравця збірної України у матчі з Фінляндією
#Україна, #Фінляндія, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники визначали найкращого гравця збірної України у матчі проти Фінляндії.

Голосування проводилося та сайті ТК Футбол.

Актуально: Україна - Фінляндія 1:1. Огляд матчу

За підсумками голосування глядачі віддали приз Руслану Маліновському, який набрав 41% голосів. Слідом за ним фінішували Олександр Караваєв (17%) і Олександр Зінченко (15%).

Наступний свій матч відбору до чемпіонату світу збірна України проведе у середу, 31 березня. Суперником команди Андрія Шевченка стане збірна Казахстану. Зустріч відбудеться на НСК Олімпійський у Києві та розпочнеться о 21:45.

Раніше, Зінченко звернувся до уболівальників після матчу з Фінляндією.

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