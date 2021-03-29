Вірт: Збірна України майже нічого не створила біля воріт Фінляндії

Збірній Україні у матчі проти Фінляндії не вистачило емоцій.

Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт.

"Мені здається, багато хто чекав, що зі збірною Фінляндії наша команда обов'язково впорається. Не всі пам'ятали, а скоріше, не всі враховували, що фіни зараз серйозна бойова одиниця - вони вийшли на Євро-2020, по ходу відбору обіграли тоді збірну Франції і довели, що є міцною європейською командою.

У перші 25 хвилин збірної України було дуже важко, потім синьо-жовті додали, але після перерви нашій команді знову довелося непросто. Однак, ми зуміли забити гол, хоча за 94 хвилини майже нічого не створили біля воріт гостей. Думаю, дуже багато сил і емоцій хлопці залишили у Франції. У грі проти Фінляндії якраз емоцій, перш за все, і не вистачило.

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Миколенко? Він хотів зберегти м'яч і, не виключено, віддати його воротарю. А потрібно було просто вибити в аут. Всі будуть говорити після поєдинку, що Миколенко молодий, мовляв, буває. Але в збірній не може бути молодих - це не виправдання. Звичайно, буде і критика на адресу Миколенка, від неї він нікуди не дінеться. Адже це була піжонська помилка. Віталій вже достатньо пограв на високому рівні і не мав права так діяти. Краще вже ми пропустили б після удару головою захисника збірної Фінляндії, коли м'яч зачепив штангу воріт синьо-жовтих. Прикро, що все саме так вийшло. Важливо ще, щоб Миколенко після такого не зламався", - сказав Вірт.