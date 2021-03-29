Левченко: Гра першим номером збірній України дається дуже важко

Ексгравець збірної України Євген Левченко відреагував на нічию національної команди з Фінляндією у матчі відбору до чемпіонату світу-2022.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

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"Дуже неприємно, коли на останніх хвилинах допускаєш таку помилку. Але ми виграємо разом і програємо, теж всі разом.

Фіни - міцний горішок, більше не хлопчики для биття. Гра ж першим номером нам поки що дається дуже важко. Не вішати ніс. Україно вперед", - написав Левченко.