 Левченко: Гра першим номером збірній України дається дуже важко | Футбол | Champion.com.ua
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Левченко: Гра першим номером збірній України дається дуже важко

Сьогодні 11:32 202 0
Євген Левченко прокоментував матч Україна - Фінляндія
Левченко: Гра першим номером збірній України дається дуже важко
#Левченко, #Україна, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець збірної України Євген Левченко відреагував на нічию національної команди з Фінляндією у матчі відбору до чемпіонату світу-2022.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

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"Дуже неприємно, коли на останніх хвилинах допускаєш таку помилку. Але ми виграємо разом і програємо, теж всі разом.

Фіни - міцний горішок, більше не хлопчики для биття. Гра ж першим номером нам поки що дається дуже важко. Не вішати ніс. Україно вперед", - написав Левченко.

Раніше, Зінченко звернувся до уболівальників після матчу з Фінляндією.

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