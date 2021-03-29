Маліновський: Фінляндія нічого не створила за гру

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський оцінив нічию з Фінляндією (1:1) у матчі відбору до чемпіонату світу-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Втратили очки з командою, яка нічого не створила по суті. Такі моменти у футболі потрібно, дотискати, але нічого страшного. Є ще одна гра.

Потрібно трохи заспокоїтися, підтримати всіх хлопців, щоб відкинули ці моменти. Подивимося гру. Забили б в першому таймі, можна було закривати гру. Прикро, звичайно. По грі нічого сказати. Всі хлопці старалися, створювати моменти. Фіни грали низьким блоком, важко було, але потрібно взяти хороші моменти з цієї гри.

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Ми непогано зіграли в обороні, тому що крім стандартів і аутів у них не було позиційних моментів, пресингували агресивно, відбирали м'яч, перебудовувалися непогано. Я вважаю, що нам сьогодні не вистачило другого голу.

Потрібно залишатися професіоналами. Це тільки друга гра, тому все може змінитися, довгий шлях попереду. Зациклюватися не потрібно просто потрібно дивитися вперед. З Францією показали змістовну гру і сьогодні не давали нічого зробити супернику. Важливо в обороні уважно діяти і забивати більше", - сказав Маліновський в ефірі ТК Футбол.