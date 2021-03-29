Пуккі: Фінляндію врятувала маленька дурість захисника збірної України

Теему Пуккі прокоментував нічию зі збірною України

Нападник збірної Фінляндії Теему Пуккі відреагував на момент з фолом Віталія Миколенко в кінці матчу зі збірною України у відборі на ЧС-2022, який призвів до пенальті.

Про це розповів сам футболіст.

"Що стосується моменту з призначенням пенальті у ворота збірної України, то в тому епізоді я просто слідував за суперником у штрафному майданчику української команди. Чесно кажучи, не знаю, що було у нього на думці... Він в якийсь момент забарився при роботі з м'ячем, той виявився у мене, і потім супернику просто вже нічого не залишалося, як збити мене з ніг. Чисте вилучення і пенальті. Актуально: Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Треба визнати, що Фінляндію в цьому матчі врятувала маленька дурість захисника збірної України. У нас були шанси і перемогти, але раді і нічиєї, з огляду на те, що ми програвали по ходу зустрічі. До того ж ми не можемо бути задоволені своєю грою в Києві. З контролем м'яча абсолютно нічого не ладилося, доводилося багато оборонятися", - сказав Пуккі.

Раніше, Бущан пояснив фатальну помилку Миколенка.