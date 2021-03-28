Грізманн побив рекорд Вієйри у збірній Франції

Гравець грає в кожному останньому матчі команди

Матч другого туру відбору на чемпіонат світу 2022 року з Казахстаном для Антуана Грізманна є 45-им поспіль у збірній Франції (0:2).

Про це повідомляє isport.ua.

Цей показник є рекордним для країни, раніше з 44 поєдинками лідирував Патрік Вієйра.

Грізманн не пропускає матчі французів з серпня 2017 року. Останній раз він не вийшов на поле в матчі збірної, в червні 2017, коли французи проводили товариський поєдинок проти Англії.

Варто відзначити, що Грізманн пропустив лише чотири матчі збірної з часів свого дебюту в березні 2014 року.