Шевченко: Будемо обирати тих, хто перебуває у найкращій формі

Стартовий склад збірної України на матч проти Фінляндії визначиться на тренуванні.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Дуже приємно знову зіграти у Києві. Нам бракуватиме повних трибун НСК Олімпійський, але хочу подякувати фанатам. Нам важлива ваша підтримка.

Перенесення матчів збірної зі Львова? Наскільки знаю, таке рішення було прийняте через ситуацію з коронавірусом.

Що стосується стартового складу на гру з Фінляндією, то ми проведемо сьогоднішнє тренування і тоді побачимо, в якому стані будуть хлопці. У нас достатньо широка лава запасних. Сьогодні ввечері визначимося з групою гравців, які потраплять до заявки. Наразі Артем Довбик, який не літав у Францію, готується до гри, а остаточне рішення ми приймемо пізніше.

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Ми викликали велику кількість гравців – зокрема, більше воротарів через ситуацію з COVIDом. Для тренера це нелегко – залишати гравців поза заявкою, тому я прийматиму складне рішення. Я задоволений грою команди проти Франції, і наш воротар теж зіграв дуже добре. Ввечері приймемо рішення.

Однозначно, у нас є поставлене завдання. Для будь-яких експериментів зараз немає можливостей і часу, для цього існують товариські матчі. Зараз будемо обирати тих, хто перебуває у кращій формі – як фізичній, так і психологічній", - відзначив Шевченко.