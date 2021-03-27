Мане про Ліверпуль: Ми повинні впоратися з ситуацією

Коли ти боєць, щось не придумуєш виправдання, на думку сенегальця

Джерело - Sky Sports.

Вінгер Ліверпуля Садіо Мане вірить у те, що його команді вдасться змінити ситуацію в турнірній таблиці АПЛ, яка склалася цього сезону.

Про це він розповів

"Ми повинні впоратися з ситуацією і продовжувати вірити, боротися і зберігати мотивацію. Коли ти боєць, щось не придумуєш виправдання. Ми повинні зберігати позитив і боротися. Це те, що ми намагаємося зробити, щоб змінити цю ситуацію, і я впевнений, що ми зможемо це зробити", - сказав Мане.

Ліверпуль йде на 7-му місці в АПЛ з 46 очками після 29 матчів.

Нагадаємо, Ремзі може продовжити кар'єру у Ліверпулі.