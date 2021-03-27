"Нерадзуррі" хочуть підсилити позицію лівого захисника

Джерело - Inter Dipendenzа.

Лівий захисник київського Динамо Віталій Миколекно зацікавив лідера Серії А - Інтер.

Про це повідомляє Inter Dipendenzа.

Інтер має намір посилити позицію на лівому фланзі. Пріоритетний варіант - Робін Гозенс з Аталанти, але відзначається, що його буде важко придбати.

Крім німця, в списку "нерадзуррі" присутні Маркос Алонсо і Емерсон з Челсі, Філіп Костич з Айнтрахта, Денні Роуз з Тоттенгема.

Також у клубі стежать за молодими футболістами на перспективу - серед них 21-річний Віталій Миколенко, Оуен Вейндал з АЗ і Ноа Каттербах з Кельна.

Раніше Конте поставив ультиматум керівництву Інтера.