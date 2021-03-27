 Віцепрезидент Інтернасьонала: У нас немає контракту з Тайсоном | Футбол | Champion.com.ua
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Віцепрезидент Інтернасьонала: У нас немає контракту з Тайсоном

Сьогодні 09:52 164 0
Бразильський клуб має намір запросити вінгера Шахтаря
Віцепрезидент Інтернасьонала: У нас немає контракту з Тайсоном
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - Goal.com.

Вінгер донецького Шахтаря Тайсон ще не підписав контракт з бразильським Інтернасіоналем.

Про це розповів віцепрезидент клубу Жоау Херрманн.

"У нас є намір роздобути Тайсона. Ми знаємо, що він зацікавлений у поверненні в Інтернасьонал, але у нас немає попередньої угоди з ним. Ми відправили Шахтарю лист, де пояснили бажання підписати Тайсона, а також те, що у нас немає підписаного попереднього контракту", - сказав Херрманн.

Раніше повідомлялося, що Тайсон підписав попередній контракт з бразильським клубом.

Проте агент гравця спростував цю інформацію.

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