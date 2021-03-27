Віцепрезидент Інтернасьонала: У нас немає контракту з Тайсоном

Вінгер донецького Шахтаря Тайсон ще не підписав контракт з бразильським Інтернасіоналем.

Про це розповів віцепрезидент клубу Жоау Херрманн.

"У нас є намір роздобути Тайсона. Ми знаємо, що він зацікавлений у поверненні в Інтернасьонал, але у нас немає попередньої угоди з ним. Ми відправили Шахтарю лист, де пояснили бажання підписати Тайсона, а також те, що у нас немає підписаного попереднього контракту", - сказав Херрманн.