 Венглинський виділив тактику Шевченка у матчі проти Франції | Футбол | Champion.com.ua
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Венглинський виділив тактику Шевченка у матчі проти Франції

Сьогодні 23:41 177 0
Олег Венглинський прокоментував матч збірної України проти Франції
Венглинський виділив тактику Шевченка у матчі проти Франції
#Україна, #Франція, #Шевченко

Джерело - zbirna.com.

Колишній футболіст збірної України Олег Венглинський оцінив тактику української національної команди в поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Франції.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи здивувала тактична розстановка збірної України на Стад де Франс? Якоюсь мірою, так. План на гру знає тільки головний тренер. Ми, як уболівальники, прикидали, аналізували, заглядали в майбутнє, відштовхуючись від того, хто є в наявності в Андрія Шевченка. Тому, так, розстановка футболістів збірної України була несподіваною.

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Однак з часом я побачив, що тактика підібрана ідеально, вона працювала без збоїв, за винятком одного моменту — удару від Грізманна. Цей футболіст з дальньої дистанції влучить павуку в лоба, настільки хороша у нього ліва нога. Але при цьому потрібно відзначити, що гол забивався з офсайду. Проте, після цього пропущеного м'яча наша команда не розклеїлася, все і далі працювало як злагоджений механізм.

Мене приємно здивувала взаємодія футболістів збірної України на підсвідомому рівні, але ж команда не збиралася чотири місяці. Це в черговий раз підтверджує, що в колективі відмінний мікроклімат", — розповів Венглинський.

Нагадаємо, збірна України виборола нічию у матчі з Францією.

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