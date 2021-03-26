Марлос: Хочу на чемпіонаті світу представляти Україну

Півзахисник збірної України Марлос дуже хоче допомогти національній команді пробитися у фінальну частину чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я завжди із задоволенням одягаю футболку збірної України. Я готовий допомогти нашій команді на початку кваліфікаційного шляху. У нас вийшла гарна дебютна гра і відмінний результат проти чинних чемпіонів світу. Тепер у збірної України вдома ще два матчі, і ми маємо напружитися, щоб не втратити очки.

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Я дійсно хочу зіграти на чемпіонаті світу і представити там Україну, яка так добре мене приймала всі ці більш ніж дев'ять років, що я тут живу. Я зроблю все можливе, щоб цього домогтися", - сказав Марлос.