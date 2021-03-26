Караваєв: Постарався віддати Сидорчуку зручний пас для удару

Захисник національної збірної України Олександр Караваєв оцінив нічию з Францією.

Про це розповів сам футболіст.

"Подвійно приємно розпочинати відбір із позитивного результату на виїзді. У цьому велика заслуга тренерського штабу, оскільки ми розбирали суперника дуже ретельно. Тренери пояснювали нам, як потрібно зіграти. Здорово, що та теорія, яка була в нас, підтверджується результатом.

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Гол у ворота Франції? Я бачив, що м’яч був спірним, тож треба було його вигризати, як то кажуть. Коли м’яч уже був під моїм контролем, звичайно, я шукав, кому віддати передачу. Сидорчук кричав рази два-три, тож я відгукнувся на його команду, постарався віддати пас зручно для удару в один дотик. Так вийшло, що від дуже добре пробив, що м’яч потім залетів у ворота. Сергій завжди точно спрямовує удари, особливо в цьому сезоні часто старається бити таким чином, чим влаштовує проблеми воротарям.

Найважчий день після гри — другий. Потрібно добре відновитися. Добре, що наступний поєдинок за три дні на четвертий, а не за два на третій. Є більше часу на відновлення. Гадаю, що ми підійдемо до Фінляндії в оптимальних кондиціях", — розповів Караваєв.