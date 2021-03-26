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ФІФА готує серйозну зміну у принципах трансферної роботи клубів

Сьогодні 14:55 502 0
Дозволять купувати і реєструвати 16-річних гравців
ФІФА готує серйозну зміну у принципах трансферної роботи клубів
#ФІФА

Джерело - sport.ua.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) найближчим часом збирається оголосити про нововведення в принципах трансферної роботи клубів по всьому світу.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Керівництво ФІФА хоче скасувати норму, згідно з якою клубам забороняється купувати і реєструвати гравців у віці до 18 років. На цей час клуби не можуть реєструвати футболістів, які не досягли вказаного віку, але прямої заборони на їх продаж або купівлю не існує.

Щоб прибрати невідповідність, а також збільшити спектр трансферних можливостей для клубів, ФІФА хоче дозволити трансфери і реєстрацію за одними правилами для всіх гравців у віці від 16 років і старше.

Інформацію про це поширив президент Бразильської конфедерації футболу Рожеріо Кабоклу, який, навпаки, хотів зробити більш жорсткими правила на трансферному ринку для гравців, які не досягли повноліття.

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На зустрічі з представниками клубів бразильських Серій А і Б, яка відбулася 10 березня, Кабоклу заявив наступне: "Я кажу вам конфіденційну інформацію. ФІФА має намір дозволити 16-річним гравцям підписувати контракти з європейськими клубами. Це ось-ось повинно статися, і я воюю з ним, з президентом ФІФА. Я можу сказати це, бо це вже практично доконаний факт".

Нагадаємо, напередодні в бразильській пресі з'явилася інформація про бажання Шахтаря підписати 17-річного латераля Інтернасьонала Вінісіуса Тобіаса. Якщо ФІФА дійсно змінить трансферні принципи, то гірники в разі домовленості з бразильським клубом і футболістом, зможуть завершити перехід талановитого захисника вже у найближче літнє вікно.

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