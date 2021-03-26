ФІФА готує серйозну зміну у принципах трансферної роботи клубів

Дозволять купувати і реєструвати 16-річних гравців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) найближчим часом збирається оголосити про нововведення в принципах трансферної роботи клубів по всьому світу.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Керівництво ФІФА хоче скасувати норму, згідно з якою клубам забороняється купувати і реєструвати гравців у віці до 18 років. На цей час клуби не можуть реєструвати футболістів, які не досягли вказаного віку, але прямої заборони на їх продаж або купівлю не існує.

Щоб прибрати невідповідність, а також збільшити спектр трансферних можливостей для клубів, ФІФА хоче дозволити трансфери і реєстрацію за одними правилами для всіх гравців у віці від 16 років і старше.

Інформацію про це поширив президент Бразильської конфедерації футболу Рожеріо Кабоклу, який, навпаки, хотів зробити більш жорсткими правила на трансферному ринку для гравців, які не досягли повноліття.

Бразильський футбол хоче змін від ФІФА. Клуби не бажають втрачати молодь

На зустрічі з представниками клубів бразильських Серій А і Б, яка відбулася 10 березня, Кабоклу заявив наступне: "Я кажу вам конфіденційну інформацію. ФІФА має намір дозволити 16-річним гравцям підписувати контракти з європейськими клубами. Це ось-ось повинно статися, і я воюю з ним, з президентом ФІФА. Я можу сказати це, бо це вже практично доконаний факт".

Нагадаємо, напередодні в бразильській пресі з'явилася інформація про бажання Шахтаря підписати 17-річного латераля Інтернасьонала Вінісіуса Тобіаса. Якщо ФІФА дійсно змінить трансферні принципи, то гірники в разі домовленості з бразильським клубом і футболістом, зможуть завершити перехід талановитого захисника вже у найближче літнє вікно.