Манчестер Юнайтед запропонує новий контракт Сульшеру

На тренера чекає істотне підвищення зарплати

Керівництво Манчестер Юнайтед хоче найближчим часом продовжити контракт з головним тренером команди Оле Гуннаром Сульшером.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нинішня угода діє до літа 2022 року. Нова угода буде розрахована до 2024 року.

Також норвезького фахівця чекає істотне підвищення зарплати: з 7 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Сульшер очолює Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року. Зараз команда йде другою в турнірній таблиці АПЛ і вийшла у чвертьфінал Ліги Європи.

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