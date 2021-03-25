 Німеччина розгромила Ісландію, результативна нічия Польщі та Угорщини. Результати кваліфікації на ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Німеччина розгромила Ісландію, результативна нічия Польщі та Угорщини. Результати кваліфікації на ЧС-2022

Вчора 23:47 245 0
Результати кваліфікації на ЧС-2022
Німеччина розгромила Ісландію, результативна нічия Польщі та Угорщини. Результати кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 25 березня
Група В

Іспанія - Греція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Мората, 1:1 - 57 Бакасетас (пен)

Швеція - Грузія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Клаессон

Група С

Італія - Північна Ірландія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Берарді, 2:0 - 39 Іммобіле

Група F

Шотландія - Австрія 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Калайджич, 1:1 - 71 Хенлі, 1:2 - 80 Калайджич, 2:2 - 85 Макгін

Молдова - Фарерські острови 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Ніколаєску, 1:1 - 83 Олсен

Група І

Англія - Сан-Марино 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 14 Ворд-Праус, 2:0 - 21 Калвер-Льюїн, 3:0 - 31 Стерлінг, 4:0 - 53 Калвер-Льюїн, 5:0 - 83 Воткінс

Угорщина - Польща 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Шаллай, 2:0 - 53 Салай, 2:1 - 60 Пйонтек, 2:2 - 61 Юзвяк, 3:2 - 78 Орбан, 3:3 - 83 Левандовський

Андорра - Албанія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Леньяні

Група J

Німеччина - Ісландія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Горецка, 2:0 - 7 Гаверц, 3:0 - 56 Гюндоган

Ліхтенштейн - Вірменія 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Фроммельт (автогол)

Румунія - Північна Македонія 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Тенасе, 2:0 - 50 Валентін, 2:1 - 82 Адемі, 2:2 - 83 Трайковскі, 3:2 - 86 Хаджі

Нагадаємо, збірна України виборола нічию у матчі з Францією.

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