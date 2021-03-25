Німеччина розгромила Ісландію, результативна нічия Польщі та Угорщини. Результати кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.
Іспанія - Греція 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Мората, 1:1 - 57 Бакасетас (пен)
Швеція - Грузія 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Клаессон
Група С
Італія - Північна Ірландія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Берарді, 2:0 - 39 Іммобіле
Група F
Шотландія - Австрія 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Калайджич, 1:1 - 71 Хенлі, 1:2 - 80 Калайджич, 2:2 - 85 Макгін
Молдова - Фарерські острови 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Ніколаєску, 1:1 - 83 Олсен
Група І
Англія - Сан-Марино 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 14 Ворд-Праус, 2:0 - 21 Калвер-Льюїн, 3:0 - 31 Стерлінг, 4:0 - 53 Калвер-Льюїн, 5:0 - 83 Воткінс
Угорщина - Польща 3:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Шаллай, 2:0 - 53 Салай, 2:1 - 60 Пйонтек, 2:2 - 61 Юзвяк, 3:2 - 78 Орбан, 3:3 - 83 Левандовський
Андорра - Албанія 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Леньяні
Група J
Німеччина - Ісландія 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Горецка, 2:0 - 7 Гаверц, 3:0 - 56 Гюндоган
Ліхтенштейн - Вірменія 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 84 Фроммельт (автогол)
Румунія - Північна Македонія 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Тенасе, 2:0 - 50 Валентін, 2:1 - 82 Адемі, 2:2 - 83 Трайковскі, 3:2 - 86 Хаджі
Нагадаємо, збірна України виборола нічию у матчі з Францією.