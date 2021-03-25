Данія прийме матчі Євро-2020 з глядачами на стадіоні

Уряд Данії надав дозвіл на те, щоб частина уболівальників відвідала матчі Євро-2020, які відбудуться у Копенгагені.

Данія офіційно прийме матчі чемпіонату Європи з футболу-2020 з глядачами на стадіонах.

Про це повідомляє DR.

Міністерка культури Данії Джой Могенсен повідомила, що поєдинки Євро-2020 у Копенгагені зможуть відвідати 12 тисяч уболівальників.

У Копенгагені матчі прийме стадіоні Паркен, який вміщує 38 тис уболівальників. Уряд Данії дозволив відвідування матчів в обсязі 30% від загальної місткості арени.

Матчі на стадіоні Паркен:

12 червня – Група B: Данія – Фінляндія

17 червня – Група B: Данія – Бельгія

21 червня – Група B: Росія – Данія

28 червня – 1/8 фіналу: 2D – 2E

Раніше повідомлялося, що УЄФА готова забирати матчі Євро-2020 у деяких міст.