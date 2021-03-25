Данія прийме матчі Євро-2020 з глядачами на стадіоні

Джерело - sport.24tv.ua.
Данія офіційно прийме матчі чемпіонату Європи з футболу-2020 з глядачами на стадіонах.
Про це повідомляє DR.
Міністерка культури Данії Джой Могенсен повідомила, що поєдинки Євро-2020 у Копенгагені зможуть відвідати 12 тисяч уболівальників.
У Копенгагені матчі прийме стадіоні Паркен, який вміщує 38 тис уболівальників. Уряд Данії дозволив відвідування матчів в обсязі 30% від загальної місткості арени.
Матчі на стадіоні Паркен:
12 червня – Група B: Данія – Фінляндія
17 червня – Група B: Данія – Бельгія
21 червня – Група B: Росія – Данія
28 червня – 1/8 фіналу: 2D – 2E
Раніше повідомлялося, що УЄФА готова забирати матчі Євро-2020 у деяких міст.