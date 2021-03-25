У Динамо на тлі матчів чемпіонату України у Георгія Бущана є психологічна перевага.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"У нас достатньо хороших голкіперів. Будь-який із них міг би зіграти. У Бущана трошки більше досвіду. Він пропустив тут сім м'ячів, і з точки зору психології можна було дати йому шанс. Я бачив, що Георгій готовий до цієї гри краще. Усе-таки в Динамо на тлі матчів чемпіонату України є психологічна перевага.

Я думаю, що ті продовження контратак, які в нас були, більше пов'язані з якимось технічним браком. Відпрацьовуючи стільки в обороні, ти недостатньо свіжий у своїх рішеннях під час контратак. Були непогані продовження. Десь хлопці втомилися, приймали неправильні рішення. Це нормально. У нас було багато шансів, але допускалися технічні помилки. Ти завжди втрачаєш багато енергії, коли пробігаєш велику дистанцію. Французька команда відправляла в атаку багато футболістів, відкривала для нас простір", - зазначив Шевченко.