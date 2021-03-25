Вболівальники визначили найкращого гравця збірної України у матчі з Францією

Найкращим гравцем став Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники прямо під час матчу з Францією (1:1) визначали найкращого гравця збірної України.

Голосування проводилося та сайті ТК Футбол.

За підсумками голосування глядачі віддали приз Миколі Шапаренку, який набрав 31% голосів. Слідом за ним фінішували Віталій Миколенко (21%) і Віктор Коваленко (18%).

Наступний свій матч відбору до чемпіонату світу збірна України проведе у неділю. Суперником команди Андрія Шевченка стане збірна Фінляндії. Зустріч відбудеться на НСК Олімпійський в Києві та розпочнеться о 21:45.