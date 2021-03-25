Збірна України в першому матчі відбору ЧС-2022 з Францією (1:1) добре зіграла в обороні.

Про це заявив півзахисник українців Олександр Зінченко.

"Насправді, про капітанство говорити не варто. Хоча мрії потрібні, щоб вони збувалися. Мріяв бути капітаном національної команди, і дякую за довіру. А від матчу двояке враження. Результат хороший проти чемпіонів світу, але завжди хочеться краще. Грали не за звичною схемою, але, в цілому, домоглися того, чого хотіли. План на гру вдався, суперник не так багато створив моментів. Ми здорово зіграли в обороні.

Грізманн, звичайно, забив фантастично, хоча і поза грою було до того. Суддівство плюс-мінус було на хорошому рівні, всі помиляються. Розуміли, що моменти будуть, нехай і мало, і ми вичавили максимум з можливого. В кінці трохи втомилися, підсіли і було складно виходити з оборони.

Що стосується відбору, то якщо Фінляндію не обіграємо, то ця нічия ні матиме значення. Стільки сил віддали. Потрібно концентруватися на наступного суперника", - сказав Зінченко.