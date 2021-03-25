Гравець збірної України задоволений підсумком поєдинку з Францією

24-річний футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко задоволений матчем зі збірною Франції (1:1) у першому турі відбору на ЧС-2022.

Про це заявив сам футболіст.

"Мрія здійснилась! Дякую усім за довіру та підтримку. Дуже гідний результат проти чинного чемпіона світу. Перший крок ми зробили... Браво, команда, я пишаюсь тобою!", - зазначив Зінченко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Зінченко вперше в кар'єрі вивів збірну України на поле із капітанською пов'язкою.