Шовковський: А поза грою було!!! Але ми добилися результату

Член тренерського штабу збірної України Олександра Шовковського у матчі із національною командою Франції (1:1) вразив один факт.

Про це заявив сам фахівець.

"А поза грою було!!!

Але, незважаючи на це, ми все-таки добилися позитивного для нас результату!

Нам завжди є, чому вчитися і до чого прагнути... Є один факт, який нас вразив, але я не можу про це говорити!

Поки що...", - зазначив Шовковський.