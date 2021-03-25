Шовковський: А поза грою було!!! Але ми добилися результату

Джерело - Чемпіон.
Член тренерського штабу збірної України Олександра Шовковського у матчі із національною командою Франції (1:1) вразив один факт.
Про це заявив сам фахівець.
"А поза грою було!!!
Але, незважаючи на це, ми все-таки добилися позитивного для нас результату!
Нам завжди є, чому вчитися і до чого прагнути... Є один факт, який нас вразив, але я не можу про це говорити!
Поки що...", - зазначив Шовковський.
Фахівець публікував відео голу Антуана Грізманна у ворота збірної України на 19-й хвилині. На повторі видно, що в момент атаки в офсайді знаходиться гравець французької команди Павар, але рефері на це не відреагував.
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