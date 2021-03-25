 Шовковський: А поза грою було!!! Але ми добилися результату | Футбол | Champion.com.ua
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Шовковський: А поза грою було!!! Але ми добилися результату

Сьогодні 10:25 188 0
Член тренерського штабу збірної України підбив підсумки поєдинку з Францією
Шовковський: А поза грою було!!! Але ми добилися результату
#Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Член тренерського штабу збірної України Олександра Шовковського у матчі із національною командою Франції (1:1) вразив один факт.

Про це заявив сам фахівець.

"А поза грою було!!!

Але, незважаючи на це, ми все-таки добилися позитивного для нас результату!

Нам завжди є, чому вчитися і до чого прагнути... Є один факт, який нас вразив, але я не можу про це говорити!

Поки що...", - зазначив Шовковський.

Фахівець публікував відео голу Антуана Грізманна у ворота збірної України на 19-й хвилині. На повторі видно, що в момент атаки в офсайді знаходиться гравець французької команди Павар, але рефері на це не відреагував.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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