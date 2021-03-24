Тренерський штаб збірної України поставить у рамку воріт на матч з Францією Георгія Бущана.

Про це розповів колишній нападник збірної України Олександр Призетко.

"Вибору очевидного тут немає, тому що Пятов — це, перш за все, досвід. Мені здається, що все-таки буде стояти Бущан. Він досвідченіший за Трубіна, і останні матчі показали, що він знаходиться в хорошій формі. Трубін показує хороший футбол, але в такому матчі досвід має велике значення", — вважає Призетко.