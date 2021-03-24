Український футболіст отримав довічну дискваліфікацію через жорстокий підкат

Джерело - Чемпіон.
Асоціація футболу Дніпропетровської області прийняла рішення щодо епізоду в товариському матчі між юніорською командою Дніпро-1 і томаківським Скоруком.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Тоді у звичайній ігровій ситуації в центрі поля захисник Скорука Сергій Пінчук стрибнув у футболіста дніпрян Олександра Кулика.
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Розглянувши додатковий рапорт арбітра того матчу, було вирішено безстроково відсторонити Пінчука від участі в змаганнях під егідою Асоціації футболу Дніпропетровської області.
Його дії визнані несумісними зі статусом футболіста і такими, що порушують принципи чесної гри.