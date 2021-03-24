Ексгравець збірної України спрогнозував матч проти Франції

Колишній футболіст збірної України Володимир Микитин оцінив матч національної команди проти збірної Франції.

Про це розповів сам футболіст.

"Багато наших збірники виступають в Україні, а чемпіонат у нас відновився не так давно, тому ігровий тонус буде на боці французів. Можливо, футболісти Динамо і Шахтаря, яких у збірній добра половина, опиняться не в кращому моральному стані після вильоту з Ліги Європи.

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З великою часткою ймовірності можна говорити про те, що "синьо-жовті" будуть діяти від оборони, часом пресингуючи опонента, оскільки, якщо з такою збірною, як Франція, грати у відкритий футбол, то це смерті подібно.

Упевнений, що підопічні Андрія Шевченка постараються показати свій максимум, і шанси вразити ворота у наших хлопців будуть обов'язково, проте українці не зможуть встояти перед більш досвідченим суперником. Думаю, французи переможуть із мінімальним рахунком 2:1", — вважає Микитин.