Трубін: Мбаппе - ТОП-футболіст

У збірній Франції грають найкращі футболісти світу.

Про це розповів голкіпер національної команди України Анатолій Трубін.

"Важко когось виділити у складі суперника. Кожен гравець збірної Франції, кожен на своїй позиції — один із найкращих у світі. Дуже хороша команда. Потрібно подивитися на неї, розібрати й готуватися до матчу.

Важко не спостерігати за грою такого нападника, як Мбаппе. Усі й так знають, що він ТОП-футболіст. Однак я вважаю, що у протистояннях із найкращими ти показуєш, на що здатен, що вмієш. Тому добре грати проти таких форвардів", - відзначив Трубін.